Магнитная буря в ноябре будет мощнее, чем ожидали

Магнитная буря обрушится на Землю во второй половине ноября и продлится четыре дня – с 19 по 22 ноября. Пиковых значений она достигнет дважды 20 и 22 числа.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн в эти дни составит около пяти баллов. Это выше, чем изначально прогнозировали исследователи.

Сильнее всего магнитные волны оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.