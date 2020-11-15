Иммунолог назвал самый уязвимый к заражению коронавирусом возраст

Люди в возрасте старше 35 лет наиболее уязвимы к заражению COVID-19, заявил российский иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщает издание "МедикФорум".

По словам врача, в таком возрасте происходит значительное истощение тимуса (вилочковой железы).

"Тимус отвечает за формирование врожденного иммунитета к большинству инфекций, продуцируя необходимые для иммунного ответа клетки, – уточнил Болибок. – Он лучше всего функционирует в детском и подростковом возрасте, но к 35 годам от него остается всего 10%".

Ученый уточнил, что с таким серьезным снижением деятельности тимуса коррелируют процессы старости, то есть на 36-м году жизни может происходить не только ослабление иммунитета, но и начинается биологическое старение организма.

Исключением из этого правила становятся люди, генетически "запрограммированные" на долгожительство – у них тимус сохраняет активные функции на долгие годы и в возрасте после 35 лет.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что молчание снижает риск распространения COVID-19.