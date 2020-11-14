Самый дешевый крепкий алкоголь в России снова подорожает

С 1 января 2021 года минимальная стоимость алкогольной продукции в российских магазинах вновь поднимется. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, полулитровая бутылка водки подорожает с 230 до 243 рублей (+5,7%), коньяка – с 433 до 446 рублей (+3%).

Как пишет РИА Новости, на 3% вырастет цена игристого вина. Так, 0,75 литра обойдется покупателю не дешевле 446 рублей (ранее – от 433 рублей).

В ведомстве аргументируют, что рост цены поможет в борьбе с контрафактной продукцией.