Врач рассказал о "серой зоне" тестов на коронавирус

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о том, что такое "серая зона" тестов на ковид и как из нее выйти. Эксперт напомнил, что наличие или отсутствие вируса у человека определяет тест ПЦР.
Исследование на антитела проводят для того, чтобы понять силу иммунного ответа организма на заболевание. В этом случае человек может получить неоднозначный результат: ни положительный, ни отрицательный.
"Сомнительным считается результат, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Получив такое заключение, необходимо делать диагностику в динамике, проводить оценку клинической картины и использовать второй метод диагностики", – сказал Викулов радио Sputnik.
Комментарии
Ясно.
Что я сейчас прочитал?
15.11.2020 12:39
- гость -
Что я сейчас прочитал?
Про "лапшу"!
Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19. В пятницу Маск написал в Twitter, что четырежды за день сдал тест на коронавирус. По его словам, пришли «два отрицательных теста и два положительных».
всё это - разводилово и выкачивание с человека бабла