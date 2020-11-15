Врач рассказал о "серой зоне" тестов на коронавирус

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о том, что такое "серая зона" тестов на ковид и как из нее выйти. Эксперт напомнил, что наличие или отсутствие вируса у человека определяет тест ПЦР.

Исследование на антитела проводят для того, чтобы понять силу иммунного ответа организма на заболевание. В этом случае человек может получить неоднозначный результат: ни положительный, ни отрицательный.

"Сомнительным считается результат, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Получив такое заключение, необходимо делать диагностику в динамике, проводить оценку клинической картины и использовать второй метод диагностики", – сказал Викулов радио Sputnik.