238 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 238 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 57, Бийск – 21, Рубцовск – 20, Заринск – 9, Новоалтайск, Благовещенский, Павловский районы – по 7 заболевших, Тальменский район – 6, Белокуриха, Кулундинский район – по 5 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Локтевский, Михайловский, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Славгород, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Третьяковский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Новичихинский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 22 683 человека. За весь период умерло 963 человека (9 за прошедшие сутки).