238 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 238 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По муниципалитетам новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 57, Бийск – 21, Рубцовск – 20, Заринск – 9, Новоалтайск, Благовещенский, Павловский районы – по 7 заболевших, Тальменский район – 6, Белокуриха, Кулундинский район – по 5 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Локтевский, Михайловский, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Славгород, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Третьяковский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Новичихинский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 22 683 человека. За весь период умерло 963 человека (9 за прошедшие сутки).
Комментарии
В январе-феврале 2021 года посмотрим статистика смертности по 2020. «Отлив покажет, кто купался без трусов» (У.Баффет).
Что ждать? По октябрю (данные ЗАГС) по Алтаю рост 62% по смертности!!! (+1776 человек) При этом Штаб по короне утверждает ,что в октябре от короны якобы около 300 умерло. Заврались !
15.11.2020 12:20
Баффет
КЛАСС!
«Отлив покажет, кто купался без трусов»
15.11.2020 13:09
Старыый
А сколько хроников померло из-за не оказанной помощи?!
Сама зубы не могла несколько месяцев сделать из-за весеннего безобразия. Так то зубы, а у кого-то почки.
Почему тогда открыты рестораны и кафешки? Там самый высокий риск, в противогазе или в респираторе, маске есть не получится.
Про смертность полное вранье. Я лично вчера видела, как из ковидного госпиталя (далеко не самого крупного) похоронная служба забрала 5 тел. Может конечно эти тела скопились за несколько дней или умерли не от ковида (в чем я очень сомневаюсь), но 5 тел увезли. А у нас по краю этих госпиталей ни один и не два.