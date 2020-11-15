Более 300 лебедей прилетели на зимовку в Алтайский край

Лебеди прилетают в заказник "Лебединый" в Алтайском крае. Сейчас на зимовку прибыли уже более 300 птиц.

"В заказник птицы прилетают в ноябре и разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания лебеди концентрируются на озере Светлом (температура воды зимой составляет плюс 4-6 градусов) и протоках реки Кокши. Улетают они в первой декаде апреля. Также на озерах остаются зимовать более двух тысяч диких уток", — пишет официальный сайт Алтайского края со ссылкой на региональное Минприроды.

Отмечается, что охраной и подкормкой птиц в зимнее время занимаются специалисты учреждения "Алтайприрода".