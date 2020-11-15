Сибиряк протаранил машину Росгвардии, уходя от погони

В Ужуре Красноярского края мужчина на "шестерке" решил устроить погоню, которая закончилась аварией. Злоумышленника уже задержали.

Инспекторы решили проверить водителя "Жигулей", поскольку им показалось, что он был пьян. На требования установиться водитель не отреагировал и пустился на утек. Он прибавил газ, начал вилять, а под конец погони просто протаранил автомобиль Росгвардии, который перегородил ему путь.

По итогам погони пострадали два человека: сотрудник Росгвардии, который сидел на пассажирском сиденье, и водитель "шестерки". О характере травм не сообщается.

Правоохранители задержали любителя экстремальной езды, пишет Life.