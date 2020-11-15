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Сибиряк протаранил машину Росгвардии, уходя от погони

, ИА "Амител"
Два человека получили травмы

В Ужуре Красноярского края мужчина на "шестерке" решил устроить погоню, которая закончилась аварией. Злоумышленника уже задержали. 

Инспекторы решили проверить водителя "Жигулей", поскольку им показалось, что он был пьян. На требования установиться водитель не отреагировал и пустился на утек. Он прибавил газ, начал вилять, а под конец погони просто протаранил автомобиль Росгвардии, который перегородил ему путь.

По итогам погони пострадали два человека: сотрудник Росгвардии, который сидел на пассажирском сиденье, и водитель "шестерки". О характере травм не сообщается. 

Правоохранители задержали любителя экстремальной езды, пишет Life

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.11.2020 17:50
- гость -

Пьяные водители. Да.

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