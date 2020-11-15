Ученые показали мясо, выращенное из человеческих клеток

Американские ученые показали мясные блюда, которые сделаны из человеческих клеток и крови. Также они показали наборы для самостоятельного приготовления их в домашних условиях.

Авторы разработки заявили, что оно производится без вреда для природы, а у использованных человеческих клеток и крови давно истек срок годности и врачи собирались их утилизировать, пишет "РЕН ТВ".

"Просроченная человеческая кровь — это отходы в медицинской системе, она дешевле и более экологична сыворотке, получаемой из крови телят, но менее принята в культурном отношении. Люди думают, что поедание себя — это каннибализм, что формально таковым не является", — добавил один из авторов исследования.