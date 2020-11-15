Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

"В следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Советской в селе Новомихайловка в Коченёвском районе Новосибирской области. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребенка. Личности и возраст погибших устанавливаются", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники СК и МЧС осматривают место пожара, допрашивают очевидцев, устанавливают причины произошедшего, пишет РИА Новости.