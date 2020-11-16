Небольшой снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 16 ноября

Понедельник, 16 ноября, в Алтайском крае будет спокойным и солнечным. Местами пройдет небольшой снег.

В регионе температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. В некоторых районах она поднимется до +4 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на восточный, 3-8 метров в секунду.