В сибирском городе дороги посыпали песком с человеческими останками

В городе Киренске Иркутской области дорожники посыпали дороги песком с "сюрпризом", который не очень понравился местным жителям. Фотографии с места событий распространяются в социальных сетях.

Для того чтобы победить гололедицу, дорожники обработали дорогу песчаной смесью с человеческими костями. Люди обновленный состав песчаной смеси не оценили и распространили информацию об этом в социальных сетях. Фотографии дошли до правоохранительных органов.

После появления снимком в Сети региональное ГУ МВД России начало проверку, по результатам которой будет установлено, откуда останки появились в песке.