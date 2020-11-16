Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел из больницы и рассказал о том, что с ним произошло. Его состояние улучшилось.

По словам шоумена, врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Хрусталев отметил, что точные причины случившегося еще предстоит выяснить, и в ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем.

Он поблагодарил всех за поддержку, а также добавил, что с ним все хорошо и поводов для беспокойства нет.

Ранее amic.ru писал о том, что Хрусталева госпитализировали. По информации некоторых СМИ, у него мог быть коронавирус.