Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел из больницы и рассказал о том, что с ним произошло. Его состояние улучшилось.
По словам шоумена, врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Хрусталев отметил, что точные причины случившегося еще предстоит выяснить, и в ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем.
Он поблагодарил всех за поддержку, а также добавил, что с ним все хорошо и поводов для беспокойства нет.
Ранее amic.ru писал о том, что Хрусталева госпитализировали. По информации некоторых СМИ, у него мог быть коронавирус.
Комментарии
интересно, что будет с данным ресурсом за публикацию ложной информации? Он же вроде по их вчерашней инфе "в коме лежал на ивл".
Ага как красиво передоз замаскировали то интоксикация то лекарственная не совместимость, охренели уже в край эти шоу голубки
перенюхал