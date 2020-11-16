Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает денег с пенсии размером в 85-90 тысяч рублей. Об этом спортсменка рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

"Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90, – рассказала Бестемьянова. – Но у меня так много забот, мне этого не хватает".

Под "президентской" пенсией подразумеваются дополнительные ежемесячные пенсионные выплаты, которые по указу президента Владимира Путина назначаются олимпийским чемпионам. По словам Бестемьяновой, сейчас они составляют около 60 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о внесении изменений в закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год". Согласно поправкам, с 2021 года минимальная сумма для пожилых людей вырастет на 501 рубль и достигнет 9573 рублей.