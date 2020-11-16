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Новости

Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Наталья Бестемьянова призналась, что этих денег ей не хватает
Наталья Бестемьянова / Фото: скриншот из видео

Наталья Бестемьянова / Фото: скриншот из видео

Советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает денег с пенсии размером в 85-90 тысяч рублей. Об этом спортсменка рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

"Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90, – рассказала Бестемьянова. – Но у меня так много забот, мне этого не хватает".

Под "президентской" пенсией подразумеваются дополнительные ежемесячные пенсионные выплаты, которые по указу президента Владимира Путина назначаются олимпийским чемпионам. По словам Бестемьяновой, сейчас они составляют около 60 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о внесении изменений в закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год". Согласно поправкам, с 2021 года минимальная сумма для пожилых людей вырастет на 501 рубль и достигнет 9573 рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.11.2020 09:08
A1isa

зажралась

16.11.2020 09:10
- гость -

могу поменяться на свои 9500

16.11.2020 09:14
гость пенсионер

мне тоже моих 10 не хватает

16.11.2020 09:18
Читатель

Могу свои 10 тысяч предложить взамен. Пусть попробует на 10 тысяч проживет. Как не стыдно жаловаться? Бессовестная.

16.11.2020 09:20
Гость

Вот это выплаты, Путин их балует, а она ещё гадости успевает везде говорить.

16.11.2020 09:25
- гость -

Сытый голодному не товарищ. Живут за счет всей страны москвичи и вечно жалуются на бедность, а регионы при этом смотрят и ужасаются.

16.11.2020 09:26
- гость -

Ну дак если передвигаться на трамвае, а не на машине. Кушать обычную еду, а не лобстеров. Отдыхать на даче, а не в италии. 90 не то что хватит, но ещё и внукам останется.

16.11.2020 09:26
- гость -


Идет сатана по аду. Hу, там народ всякий варится в четырех разных котлах. И черти стоят рядом.
У 1-го котла один черт, у 2-го котла два черта, у 3-го котла все остальные черти скучковались, а 4-й котел воще стоит в сторонке, и никто на него даже не смотрит.
Сатана спрашивает: А почему вы так стоите?
А черти ему поясняют:
В 1-м котле варятся американцы. И если кто-то выпрыгивает, то всем остальным на него наплевать, и его один черт загоняет назад.
Во 2-м котле варятся украинцы. А два черта нужны для того, чтобы если один украинец вылезет, он начнет своих родственников вытягивать. Вот вдвое больше чертей и требуется.
В 3-м котле сидят евреи - если один выскочит, он ВСЕХ остальных вытянет. Вот все остальные черти их стерегут.
САТАHА: А в 4-м кто варится, что их стеречь не надо?
ЧЕРТИ: А там варятся русские. Если один и выскочит, его все остальные НАЗАД затянут.

16.11.2020 09:26
- гость -

Не вписалась в рынок. Надо было прокладки, тампоны, шампуни рекламировать. Но так как в возрасте, то можно и таблетки. Капитализм, он такой.

16.11.2020 09:27
- гость -

Недовольна своей пенсией и прямо об этом заявляет, а вот население, получающее в 10 раз меньше, безмерно благодарны вождю за такую нищенскую пенсию и помалкивают...

16.11.2020 09:34
- гость -

Зажрались все эти спортсмены и шуты!

16.11.2020 09:42
- гость -

Она права. Ее уровень не ваш уровень. А на ее уровне остальные получают больше. Посмотрите на пенсии судей и депутатов, по сравнению с ними она нищая.
А так то да, у всех бездельников пенсии большие отнять и добавить тем, кто действительно работал.

16.11.2020 09:53
гость

она прям изработалась! что построила? какое производство наладила? сколько рабочих мест создала? за что такая пенсия? (судьи и депутаты тудаже - в топку)! Но пока статье о бедной пенсионерке получающей 1000 евро пенсии!

16.11.2020 09:59
Гость

Живут за счет всей страны москвичи и вечно жалуются на бедность

Есть выход, Можно покупать продукты в местных магазинах (которые зарегистрированы на территории края, а также продукцию произведенную в крае. Хоть как мы критикуем "Машку", но на сегодняшний день это главный налогоплательщик в крае. А всякие там Ашаны, Ленты, Пятерочки, Магниты, Ярче платят в другую казну. Есть же люди которые умудряются покупать в три дорога Алтайскую гречку московских производителей.

16.11.2020 10:03
- гость -

16.11.2020 09:53
гость

она защищалась честь страны, притом бесплатно, сравните сейчас ее с кокориным например или дзюбой
она чемпионка, в принципе да,достойна наград, просто в сравнении да, с теми же судьями и прокурорами, или женя васильева с табуреткиным
они вообще на свободе , уже вертолеты распилили

чего накинулись на женщину?

16.11.2020 10:06
1

Зажралась, 12 тыс. и живи как хочешь.

16.11.2020 10:25
Сермяжная правда

16.11.2020 10:03
- гость - "она защищалась честь страны, притом бесплатно"-------Так уж и бесплатно?!!! У страны раздающей во все стороны кредиты с последующим их списанием, а также помогающей на безвозмездной основе даже тем странам кто об этом и не просит, при собственном нищем населении (20.000.000 человек за чертой бедности) по официальным данным чести быть не может по определению!

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