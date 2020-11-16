"Динамо-Алтай" дома четырежды выиграло у курганского "Юниора"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" дома одержали еще две победы над "Юниором" из Кургана. Заключительные поединки четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ состоялись 14 и 15 ноября в Барнауле.

В субботу хозяева взяли верх со счетом 4:2, а в воскресенье одержали трудную победу с результатом 4:3. До этого 11 и 12 ноября команда Александра Усачева дважды уверенно выиграла у курганцев – 5:1 и 5:0.

"Динамо-Алтай" по-прежнему на втором месте турнирной таблицы. В следующем туре соперниками барнаульцев станут "Челны" из Набережных Челнов". Четырехматчевая серия стартует 20 ноября на льду алтайской команды.