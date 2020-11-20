"Предупредить пожар легче, чем потушить". Шесть простых советов от профессионалов

С наступлением отопительного сезона возрастает вероятность пожара. Несоблюдение мер безопасности может привести не только к финансовым и материальным потерям, но и к гибели людей. Алтайское краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества призывает всех позаботиться о сохранности своей жизни и имущества. И чтобы снизить риск возгорания, нужно соблюдать простые правила.

Проверьте бытовые приборы. Пожары часто возникают от перегрузки сети мощной электротехникой, при ошибках монтажа или ветхости электросетей, а также при использовании неисправных электроприборов.

Уходя из дома, убедитесь, что электроприборы выключены из розеток, а подача газа перекрыта.

Установите огнетушители. В каждом доме, гараже, машине должны быть средства для ликвидации возгорания. Согласно официальной статистике, более 50 тысяч пожаров тушится первичными средствами пожаротушения еще до прибытия пожарных подразделений. Какой выбрать? Углекислотный, порошковый или самосрабатывающий – подскажут сотрудники АКО ВДПО.

Избавьтесь от хлама. Проверьте балконы, лоджии, сараи, гаражи: старые вещи могут вспыхнуть.

Устройство внутриквартирного пожаротушения. Автономный кран, врезанный в трубу водопровода, при необходимости поможет потушить возгорание.

Установите детекторы дыма. Это небольшое устройство может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких. При задымлении помещения оно издает пронзительный звуковой сигнал, который разбудит даже спящего.

Особое внимание к безопасности следует уделить жителям, в чьих домах установлены газовые котлы. Несмотря на то, что законодательство не обязывает граждан приобретать огнетушители и дымовые извещатели для дома, однако их наличие необходимо для безопасности жизни и имущества. Не стоит забывать и о ежегодной проверке вентиляционных каналов и дымоходов. Записаться на проверку можно по телефону: 8 (3852) 77-77-24.

В Алтайском крае защитой жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества от пожаров занимается Всероссийское добровольное пожарное общество. Это единственное некоммерческое общественное объединение пожарных добровольцев в крае.

Кроме того, в организации для предприятий и частных лиц предусмотрен большой спектр услуг: разработка планов эвакуации, обслуживание огнетушителей, монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, огнезащитная обработка, обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. А также установка противопожарных дверей, испытание лестниц и проверка кранов и многие другие услуги. Здесь вы сможете найти товары, которые помогут защитить вас и ваше имущество от пожара.

Всероссийское добровольное пожарное общество дает возможность купить на их сайте специальное оборудование для профилактики пожаров. Так, например, до конца года купить огнетушитель можно со скидкой 5%.

АКО Всероссийское добровольное пожарное общество

Адрес: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 65

Телефоны: +7 (3852) 24-86-17, 24-86-21, 8-903-992-88-22

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