Доступ к услугам "Ростелекома" получили 25 тысяч алтайских семей

За 2020 год "Ростелеком" построил около 500 км волоконно-оптических линий связи в микрорайонах и селах Алтайского края. Скоростной интернет получили жители Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Кулунды, Рубцовска и Белокурихи, а также 15 сел региона.

"Мы подключали сразу несколько услуг в одном пакете, с круглосуточной техподдержкой и управлением через личный кабинет. Абонентам сел и коттеджных поселков мы предлагали цифровой видеосервис Wink, услугу "Умный дом" и видеонаблюдение, в городах – еще и мобильную связь. А в новостройки мы заходили с комплексом "Ростелеком. Ключ" с установкой умных домофонов и шлагбаумов", – рассказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

В новостройках Барнаула, Бийска и Новоалтайска "Ростелеком" построил оптическую сеть еще на стадии возведения и предоставил новоселам возможность подключить интернет в 1 632 квартирах. Еще двум тысячам собственников нового жилья в Барнауле и Новоалтайске компания завела индивидуальный оптический кабель в квартиры, разместив оборудование и интернет-розетки до проведения в помещениях отделочных работ.

В городских микрорайонах и коттеджных поселках "Ростелеком" охватил оптической сетью 9 607 домохозяйств. Оптика построена в микрорайонах Бажово, Северный, Рассвет, Чесноковка и Раздолье, а также на улице Магистральной и в Белоярском районе Новоалтайска. В Бийске скоростной интернет появился у абонентов АТС-372 от улицы Кожзаводской до улицы Раздольной и в поселке Первомайском. В Барнауле оператор построил оптическую сеть в поселках Научный городок, Казенная заимка, Гоньба и Солнечная поляна.

Больше всего строительных работ "Ростелеком" провел в сельской местности. Оператор предоставил интернет в Топчиху, Шипуново, Шелаболиху, Калманку, Табуны, Крутиху и другие села. Возможность вместе с интернетом подключить цифровое ТВ и умные услуги получили 12 тысяч сельских семей. Больше всего в Тюменцево – 2 011 домов, в Шелаболихе – 1 673 и в Крутихе – 1 565 домохозяйств.