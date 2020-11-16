Актриса Елена Старостина посетила барнаульский зоопарк

В барнаульский зоопарк "Лесная сказка" приехала актриса и телеведущая Елена Старостина. Как выяснилось, директор зверинца Сергей Писарев познакомился с ней на съемках передачи "Видели видео". Старостина побывала в зоопарке накануне, 15 ноября.
"Сегодня барнаульский зоопарк посетила прекрасная гостья из Москвы. Очаровательная, обворожительная, добрая, позитивная и неповторимая Елена Старостина", – пишут в сообществе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
Для актрисы провели индивидуальную экскурсию по зоопарку, в ходе которой показали всех обитателей зверинца. После этого Писарев показал Старостиной городские достопримечательности.
Комментарии
а че это тетю Таню называют Еленой Старостиной?
16.11.2020 10:52
гiсть
Вы перепутали)))
Это которая дрожжину с цивиным рьяно защищает
Ой смотрите прям звезда! Знаем чем она добилась " звёздности" ведущая и актриса прям смех прости .. прости.Господи.
А кто это?
чет помолодел Писарев как-то...
ну я тоже в данной ситуации за Дрожжину с Цивиным. пришли третьи лица и настроили семью против них
16.11.2020 11:10
Наташа
А вы думаете, что все прям наташи, как вы? )))
Елена очень приятная женщина и большая умница!
Барнаульский зооуголок.
у зверей теперь понос?
16.11.2020 11:31
- гость -
Вы застряли в конце прошлого века))))
Где медицинские маски? Зверя могли заразить, блин москвичи...
Озвучте достопримечательности, которые показал Писарев, он сам то кроме лестницы ВДНХ и Старого базара, что-нибудь знает?
Маски для дураков, это все знать. Заражение происходит через нос и глаза, поэтому все дурочки в масках должны носить еще герметичные очки, а если нет, то зачем вам намордники? Через глаза заразитесь.
Ты походу сразу через моззк заразился..Весь мир забыл у тебя спросить,как он еще выживает без твоих умозаключений
ВДНХ у нас теперь не .... лестница! А рынок почему то далеко от лестницы который