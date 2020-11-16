Актриса Елена Старостина посетила барнаульский зоопарк

В барнаульский зоопарк "Лесная сказка" приехала актриса и телеведущая Елена Старостина. Как выяснилось, директор зверинца Сергей Писарев познакомился с ней на съемках передачи "Видели видео". Старостина побывала в зоопарке накануне, 15 ноября.

"Сегодня барнаульский зоопарк посетила прекрасная гостья из Москвы. Очаровательная, обворожительная, добрая, позитивная и неповторимая Елена Старостина", – пишут в сообществе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Для актрисы провели индивидуальную экскурсию по зоопарку, в ходе которой показали всех обитателей зверинца. После этого Писарев показал Старостиной городские достопримечательности.