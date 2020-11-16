Вирусолог, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии сибирского отделения РАМН Александр Чепурнов назвал карантин сроком в две недели недостаточным для победы над коронавирусом.
Как рассказал в интервью ura.ru Чепурнов, примером борьбы с эпидемией может служить Китай с довольно жесткими и длительными мерами властей.
"Китайцы со своими строжайшими мерами, способностью поставить на карантин девятимиллионный город, смогли удержать ситуацию", – сказал специалист, напомнив о ситуации в Ухане.
Ученый отметил, что хоть при таком развитии событий и удастся остановить распространение коронавируса, это нанесет урон экономике и медицине. Что является в такой ситуации важнее, Чепурнов не ответил.
Комментарии
У нас Россия.
У нас всегда свои пути, никому не известные
16.11.2020 14:00
- гость -
У нас Россия.
Это точно. У нас маски не заставить надеть, а там без зеленого сигнала из вичата из дому не выйдешь, ни в магаз, ни в транспорт не войдешь. Если случайно пересекся с носителем - получи стоп-​карту и сиди две недели дома, или в изоляторе. Невозможно представить, какой крик поднялся бы у нас при попытке хотя бы частично повторить китайскую методу.
Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- В субботу в континентальной части Китая отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-​19. Об этом в воскресенье сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
В Японии масочный режим тоже строгий, но однако заболеваемость высокая!
Почему же этот вирусолог не говорит, что в Китае боролись с вирусом не только масками но и медициной??? Или это не выгодно говорить?! В Китае больницы строили в кратчайшие сроки. Любой человек который заболел обязан (!) был обратиться в больницу! В России, наоборот, закрыли больницы и было не попасть на прием к врачу.
А сейчас еще и нет лекарств в аптеках!
Лечитесь граждане МАСКАМИ!!! Вот до чего власть довела Россию!!!
16.11.2020 14:08
- гость -
+100500!
Строгая дисциплина и сознательность позволила Китаю быстро всё сделать. И Ю.Корейцам тоже! А мы всё перепираемся, перепираемся... Если бы все еще в марте отнеслись серьезно к проблеме, то к лету корону под контроль взяли!
Борис Юлин рассказывает, почему нам всем кранты, если ничего не изменим. И проблема не в ковиде.
" Ещё раз о пандемии "
Строгая дисциплина и сознательность позволила Китаю быстро всё сделать.
ага, под чутким руководством Коммунистической партии Китая и лично товарищем
Си Цзиньпином )))
Есть вопрос! Может, кто с таким уже сталкивался? Если в маске поломалась проволока, можно ли её как-то поменять или это уже всё?
Если нет денег на новую маску, можешь воспользоваться своими не стираными трусами, через них никакой вирус не проходит, лично я давно так делаю.
Источник затыкать проще, чем преграждать устье.