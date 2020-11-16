Вирусолог, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии сибирского отделения РАМН Александр Чепурнов назвал карантин сроком в две недели недостаточным для победы над коронавирусом.

Как рассказал в интервью ura.ru Чепурнов, примером борьбы с эпидемией может служить Китай с довольно жесткими и длительными мерами властей.

"Китайцы со своими строжайшими мерами, способностью поставить на карантин девятимиллионный город, смогли удержать ситуацию", – сказал специалист, напомнив о ситуации в Ухане.

Ученый отметил, что хоть при таком развитии событий и удастся остановить распространение коронавируса, это нанесет урон экономике и медицине. Что является в такой ситуации важнее, Чепурнов не ответил.