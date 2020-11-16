Ученые объяснили, как на Марсе исчезала вода

Американские исследователи выдвинули гипотезу, объясняющую исчезновение воды с Марса. Статью опубликовали в журнале Science.

Ученые сумели доказать, что водные запасы планеты перешли в газообразное состояние, а затем постепенно ушли в космос.

Согласно их расчетам, во время пыльных бурь вода достигала верхних слоев атмосферы, где она превращалась в атомарный водород. В этом состоянии и происходила "утечка" ресурса в космос.

Как ранее писал amic.ru, ученые Аризонского университета (США) пришли к выводу, что Марс является геологически активной планетой и под его поверхностью находятся магматические камеры. Этим они объяснили существование жидкой воды под южной ледяной шапкой Красной планеты.

Подледное озеро с жидкой водой нашли на Марсе ученые при помощи радара Marsis, который установлен на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс".