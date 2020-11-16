Ученые объяснили, как на Марсе исчезала вода

Американские исследователи выдвинули гипотезу, объясняющую исчезновение воды с Марса. Статью опубликовали в журнале Science.
Ученые сумели доказать, что водные запасы планеты перешли в газообразное состояние, а затем постепенно ушли в космос.
Согласно их расчетам, во время пыльных бурь вода достигала верхних слоев атмосферы, где она превращалась в атомарный водород. В этом состоянии и происходила "утечка" ресурса в космос.
Как ранее писал amic.ru, ученые Аризонского университета (США) пришли к выводу, что Марс является геологически активной планетой и под его поверхностью находятся магматические камеры. Этим они объяснили существование жидкой воды под южной ледяной шапкой Красной планеты.
Подледное озеро с жидкой водой нашли на Марсе ученые при помощи радара Marsis, который установлен на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс".
Комментарии
Нам тоже недолго до Марса осталось . Деревья вырубают , листву убирают , почва иссушается , беднеет , пылевые бури появляются . Смех смехом , но 30 лет назад тоже не думали , что до такого доживёмся .
Жители выпили всю