Доктор Мясников назвал опасные способы самолечения COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в настоящее время из-за панических настроений люди порой используют методы лечения коронавируса, которые являются смертельно опасными.

Об этом доктор рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, к нему уже поступали люди, запуганные легкой формой COVID-19, начинали вводить себе кроворазжижающие препараты, которые при необдуманном приеме вызывают кровоизлияние в мозг и сильное желудочно-кишечное кровотечение.

"Смысла при ОРЗ никакого, наслушались про "цитокиновый шторм" и тромбозы, ровно ничего в этом не понимая, и ставят свое здоровье и жизнь под угрозу", – пишет Мясников.

Также специалист осудил использование антибиотиков, попытки сбить температуру ниже 38°С и применение стероидных гормонов. Применение последних, по словам Мясникова, и вовсе опасно при COVID-19 и ОРЗ.