Новые щенки поступили на службу в алтайское УФСИН

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

На службу в УФСИН России по Алтайскому краю приняли породистых щенков, сообщает пресс-служба ведомства в Instagram. Шести немецким овчаркам предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и заменить "ветеранов".

"Их готовят на замену служебным собакам, подлежащим уходу "на пенсию" по возрасту, – рассказали в региональном управлении ФСИН России. – Кинологи внимательно наблюдают за тем, как себя проявляют щенки в играх, какие природные качества наиболее ярко демонстрируют. Так они определяют, для какого именно направления службы подходит каждый из щенков – специального или общеразыскного профиля".

Новобранцам предстоит пройти месячный карантин в кинологическом отделении ИК-3. Затем их будут дрессировать, после чего определят в различные подразделения уголовно-исполнительной системы.

В частности, некоторые щенки будут проходить службу в Рубцовске, другие – в Бийске, третьи – в Барнауле.

Ранее amic.ru писал, что сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай ищут дом для пса, отслужившего свой срок. Условия содержания для четвероногого экс-полицейского будут проверяться.