Выбираем оптику: где купить качественные фары для езды по трассе и бездорожью

Хороший свет на дороге обеспечивает безопасность движения и комфорт вождения. Но если на городских трассах освещение дают искусственная подсветка и попутные автомобили, то что делать на загородных местностях? Например, рыбакам и охотникам зачастую приходится ездить там, где нет ни источников света, ни других машин, ни самой дороги. Именно там, ночью, в лесу или в поле понимаешь, как важен яркий качественный свет.

Так что же выбрать? Рассмотрим несколько вариантов фар, используемых автомобилистами.

Противотуманные фары

В тяжелых метеоусловиях, таких как туман, дождь или снегопад, света обычных фар может быть недостаточно. Лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды, создают полупрозрачную пелену, которая уменьшает видимость. А широкий пучок света противотуманных фар хорошо подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах. Кроме того, противотуманные фары увеличивают видимость самого транспортного средства для других участников дорожного движения в тяжелых метеоусловиях.

Фары рабочего света

Приспособлены для освещения поверхности вокруг автомобиля. Позволяют осветить местность рядом с машиной равномерным ярким светом.

Фары дальнего света

В зависимости от модели предназначены для установки как на внедорожники, так и на легковые автомобили, а также снегоходы, квадроциклы, тракторы, грузовики, строительную и сельскохозяйственную технику. Дополнительный дальний свет улучшает освещенность вдали от транспортного средства и, в зависимости от модели, дальность пучка может составлять от 100 метров.

Так какие фары поставить, чтобы обеспечить себе хорошую освещенность дороги? Однозначного ответа нет, ведь каждая из перечисленных фар выполняет разные функции. Чтобы быть готовым к любой ситуации, лучше установить все. При этом важно выбрать не только качественную оптику, но и источник света для нее.

Источники света

В качестве источника традиционно используют галогеновые лампы. Они недорогие и продаются практически в любом автомобильном магазине. Также можно приобрести "прокачанную" лампу с более белым светом или увеличенной светоотдачей.

Но они обладают рядом недостатков: малая надежность (стряхиваются на кочках и боятся прикосновения к колбе), высокое потребление энергии (по сравнению с альтернативными источниками света), большая теплоотдача (нагревают корпус и стекло фары) и довольно небольшая яркость.

Ксеноновая лампа намного ярче галогеновой. Производители ксенона предлагают выбор цветовых температур в диапазоне от 3000 до 8000 К (кельвин), но можно встретить и лампы с температурой 12000 К.

Оптимальным для вождения в условиях городской и загородной езды считают диапазон температур от 4 до 6 тысяч кельвин. Чем выше температура, тем хуже обзор в условиях недостаточной видимости – при тумане, дожде, снегопаде. Поэтому многие производители ориентируются прежде всего на этот диапазон. Однако качественные ксеноновые лампы стоят существенно дороже галогеновых, а дешевые китайские работают недолго и могут подвести в самый неподходящий момент.

Еще один источник света – светодиоды. Есть как светодиодные лампы, так и фары со встроенными светодиодами.

Светодиодная лампа потребляет намного меньше энергии, чем галоген и ксенон. Они почти не нагревают фару, тем самым увеличивают срок ее службы, и светят ярче, чем галогеновые (а некоторые – даже ярче, чем ксеноновые).

Фары со встроенными светодиодами имеют степень защиты IP66/68, то есть они герметичны и не боятся воздействия пыли и влаги. Им не страшны тряски и перепады напряжения. Срок службы светодиодов больше, чем у ксеноновых и галогеновых ламп.

Однако и у этих фар есть некоторые недостатки, а именно – высокая стоимость по сравнению с конкурентами. Но разница в цене оправдана тем, что качественные светодиодные фары прослужат в несколько раз дольше.

В Барнауле широкий выбор всевозможных фар и ламп как отечественного, так и импортного производства можно найти в компании "АвтоЛайт". Они работают напрямую с производителями оптики польской фирмы WAS. Предприятие использует для производства фар и фонарей только качественные светодиоды одного из мировых лидеров в области света – OSRAM, имеет собственную фотометрическую лабораторию. Все изделия проходят жесткий контроль качества и сертификации по европейскому стандарту.

Приятным бонусом будет гарантия один год на все светодиодные фонари и фары фирмы WAS.

Магазин автоэлектрики "АвтоЛайт"

Адрес: пр. Космонавтов, 10/4

Тел.: 8 (963) 570-70-40, 8 (3852) 200-888

Сайт

Instagram