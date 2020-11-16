В общежитиях вузов Барнаула не нашли нарушений антиковидных мер

Специалисты комитета по делам молодежи мэрии Барнаула продолжают проверки соблюдения противоэпидемических мер в общежитиях. Рейды прошли в корпусе общежития АГАУ на Молодежной, 29а, АГМУ на Крупской, 105 и АлтГПУ на Крупской, 139 и 141.

Как пишет пресс-центр мэрии, осмотр показал, что в помещениях размещена информация о мерах по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Студенты соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а на полу нанесена специальная разметка. На входе в здания есть антисептики и организовано обеззараживание воздуха.

Также участники рейда проверили планы воспитательной работы и убедились, что во всех общежитиях до конца года отменены массовые мероприятия.