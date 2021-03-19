Стильно и со вкусом. Где в Барнауле заказать авторский дизайн-проект под ключ

Выбирая оформление квартиры или офиса, нужно помнить, что пространство должно быть не только внешне привлекательным, но и функциональным. Поэтому разработку дизайн-проекта лучше доверить профессионалам своего дела и обратиться в дизайн-студию полного цикла NewRoom. Там найдут решение, где интерьер не просто будет отражать стиль жизни, но и значительно повысит её качество.

Более того, грамотный дизайн-проект сэкономит вам время, силы и средства. Делая ремонт самостоятельно, можно допустить просчёты, которые потом придётся исправлять, зачастую в ущерб уже выполненной работе. А профессионал учтёт все нюансы – от грамотной планировки до расположения розеток.

В Барнауле разработку дизайн-проекта можно заказать в компании NewRoom. Здесь вам предложат несколько пакетов услуг в зависимости от вашего бюджета и потребностей. Например, заказав разработку дизайн-проекта квартиры под ключ, вам не придётся самостоятельно продумывать детали ремонта: специалисты подберут оптимальную планировку, учтут пожелания всех членов семьи. Вы также получите смету всех расходов на работу, мебель и строительные материалы, чтобы точно знать, сколько будет стоить ваш ремонт.

Подписание договора со студией происходит после встречи на объекте, произведения замеров и выполнения визуализации проекта. Затем сотрудники подготовят чертежи и подробное техзадание. Во время ремонта специалисты NewRoom проконсультируют вас по всем возникающим вопросам.

"Это не только профессиональное дело, а прежде всего – наше любимое хобби. В каждую деталь интерьера мы вкладываем огромный творческий труд и несём персональную ответственность за ваше профессиональное и личное пространство. Для нас очень важно, чтобы там, где вы живёте или работаете, всегда царила атмосфера гармонии, индивидуальности и ярких эмоций", – говорит руководитель студии NewRoom Кристина Аникина.

За восемь лет на рынке компания подготовила более 120 дизайн-проектов. Кроме оформления жилых помещений, NewRoom оказывает услуги по разработке дизайна офисов и салонов красоты. Чтобы воспользоваться услугами компании, просто позвоните в студию авторского дизайна NewRoom по телефону +7 (961) 986-13-97.