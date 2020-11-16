Кабо, Глоба, Газманов. Звезды кино и эстрады делятся фото и видео из Белокурихи

Международный фестиваль сказочного жанра детского и семейного кино "Хрустальные ключи" открылся в Белокурихе 11 ноября и собрал много знаменитых гостей, которые участвуют в мастер-классах, театральных и концертных программах.

В их числе президент фестиваля – актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Кабо, генеральный продюсер фестиваля – заслуженный работник культуры Лариса Преториус, актриса Тамара Глоба, актриса театра и кино, певица, телеведущая заслуженная артистка России Оксана Сташенко, актер театра и кино Валерий Яременко, актриса театра и кино, телеведущая Елена Старостина, актриса Екатерина Самуйлина, певец и актер Родион Газманов.

Некоторые из них уже делятся снимками с Алтайского края. Так, например, Ольге Кабо явно понравились ручные птицы у горы Церковка. На своей странице в Instagram она опубликовала не только фото, но и видео.

"Завтра у нас с Ниной Шацкой творческий вечер в санатории "Россия" в рамках кинофестиваля "Хрустальные ключи", а сегодня отдыхаем и наслаждаемся ручными птичками – настоящими птицами счастья, необыкновенными видами и космической красотой. Алтай – место силы", – написала Кабо.

Позитивно оценила красоту Алтая и Тамара Глоба.

"Здравствуйте, батюшка-Алтай и матушка-Белокуриха, шесть братьев и четыре сёстры! Поклон вам и благодарение за природные дары ваши человечеству", – написала Глоба.

Родион Газманов больше времени уделил городу. Он заострил внимание на качестве еды в ресторане (сосиски и салат из утки не пришлись по вкусу) и посетил музей.

Певица Нина Шацкая высоко оценила природу Алтая. Она также побывала на Церковке и покормила ручных птиц.

"Алтай... Обласкал, согрел, удивил... Солнце невероятное, летнее... Счастье", – написала Шацкая.

Напомним, основные мероприятия "Хрустальных ключей" проходят в санатории "Белокуриха". Фестиваль продлится до 18 ноября.