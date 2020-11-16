Волочкова выполнила шпагат на плече у возлюбленного

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала возможности своего тела, а заодно и силу возлюбленного, имя которого пока остается неизвестным. Снимок она опубликовала в Instagram.

На этот раз балерина исполнила шпагат на плече у мужчины. Получилось эффектно. Личность второй половинки Волочковой осталась под завесой тайны и на этот раз – возлюбленный виден только со спины.

"Поддержка выходного дня, – написала Волочкова. – В руках любимого всегда надежно".

Ранее amic.ru писал, что Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом из-за вспышки коронавируса селе Дивеево. За это балерину оштрафовали.

Тверской районный суд Москвы за нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС назначил Волочковой наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.