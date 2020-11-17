Снегопад и гололедица. О погоде в Алтайском крае 17 ноября

В Алтайском крае на смену холодной ночи придет достаточно теплый день во вторник, 17 ноября, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем ожидается от -4°C до -9°C (местами до -15°C), а вот предстоящей ночью будет существенно холоднее – от -10°C до -15°C (местами – до -20°C). Ветер западный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. В отдельных районах – легкий снегопад.

Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -7°C до -9°C, ночью – от -13°C до -15°C. Временами снег.

В последующие дни будет все холоднее. Минимальная ночная температура в середине недели составит -25°C.