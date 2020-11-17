Анфиса Чехова показала горячее фото в бикини из бассейна

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова во время отдыха на Мальдивах решила порадовать мужскую часть своих подписчиков снимком из бассейна. Их она разместила на своей странице в Instagram.

Прекрасно подобранный ракурс подчеркнул достоинства фигур, на которой, судя по кадрам, практически не сказался уже не самый юный возраст.

Журналистка и сама обратила внимание на этот факт, порассуждав о том, как она выглядит и чувствует себя.

"Если бы мне кто-то сказал, что в 42 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 — я ни за чтобы не поверила", – написала Чехова.

Анфисе Чеховой 21 декабря исполнится 43 года. Разведена. Воспитывает восьмилетнего сына. На телевидении получила широкую известность как ведущая передач, направленных на взрослую аудиторию, в том числе "Секс с Анфисой Чеховой" на ТНТ и "Спокойной ночи, мужики" на ДМВ. Пробовала себя в роли актрисы в нескольких фильмах и сериалах.