Онищенко раскрыл способы снизить риск заражения коронавирусом

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко перечислил способы снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, высокие показатели заболевания COVID-19 в России в ближайшее время будут сохраняться, поэтому важно хорошо питаться, заниматься физкультурой и следить за уровнем витамина D.

Онищенко отметил, что сейчас ситуация осложняется похолоданием. Поэтому россиянам следует одеваться по сезону, а в квартирах поддерживать комфортную температуру.

"Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Бывший главсанврач РФ подчеркнул, что тотальные ограничения в связи с коронавирусом большого эффекта не дают. Вместо этого нужно вовремя выявлять и изолировать больных людей, чтобы они не стали источниками заражения. По его словам, к группам риска относится старшее поколение, а также люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями.

По последним данным оперштаба РФ по ситуации с COVID-19, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 1,9 млн, скончались 33 тысячи пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 22 778 новых больных.