Онищенко раскрыл способы снизить риск заражения коронавирусом

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко перечислил способы снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, высокие показатели заболевания COVID-19 в России в ближайшее время будут сохраняться, поэтому важно хорошо питаться, заниматься физкультурой и следить за уровнем витамина D.
Онищенко отметил, что сейчас ситуация осложняется похолоданием. Поэтому россиянам следует одеваться по сезону, а в квартирах поддерживать комфортную температуру.
"Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Бывший главсанврач РФ подчеркнул, что тотальные ограничения в связи с коронавирусом большого эффекта не дают. Вместо этого нужно вовремя выявлять и изолировать больных людей, чтобы они не стали источниками заражения. По его словам, к группам риска относится старшее поколение, а также люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями.
По последним данным оперштаба РФ по ситуации с COVID-19, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 1,9 млн, скончались 33 тысячи пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 22 778 новых больных.
Комментарии
Еще один глумливый руководитель - как можно хорошо питаться при нищенской пенсии и отсутствии работы?!
общее число выявленных случаев коронавируса составляет 1,9 млн
или 1,31% от числа жителей рф за период с апреля по ноябрь...
Онищенка правильно гутарит-залезть в бункер...
Онищенко и Мясников - две сестры-близняшки.