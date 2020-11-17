Huawei продала бренд смартфонов Honor

Китайская компания Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor. Причина реализации актива – "постоянная недоступность технических компонентов".

Как сообщает ТАСС, новым владельцем Honor станет компания Shenzhen Zhixin New Information Technology. После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений.

Напомним, что 17 мая 2019 года США внесли Huawei в черный список, что ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование. Кроме того, 17 августа 2020 года власти Штатов также ограничили доступ 38 ее дочерних компаний к продукции, которая произведена с помощью американских технологий и программного обеспечения.