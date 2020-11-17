АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы китайского языка

АлтГТУ совместно с Вэйхайским профессиональным колледжем (КНР) запустили онлайн-курсы по изучению китайского языка для всех желающих. Обучение бесплатное. Занятия проводят три раза в неделю по 1,5 часа. Курс рассчитан на один месяц.

"Набрана первая группа из числа студентов АлтГТУ. Они будут изучать китайский язык с нуля. При желании слушатели смогут продолжить обучение и записаться на дополнительные занятия по иностранному языку в техническом университете. Полученные знания могут быть полезны для получения образования по программам двойных дипломов в АлтГТУ или обучения в магистратуре вузов Китая", – рассказывают в управлении международного образования и сотрудничества АлтГТУ.

Занятия ведут преподаватели-лингвисты колледжа. В дальнейшем Вэйхайский профессиональной колледж планирует осуществлять набор слушателей каждые 2-3 месяца.

Узнать подробнее и записаться на курсы можно в Центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ по телефону 8 (3852) 29-87-60.