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Новости

В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

, ИА "Амител"
По мнению инициаторов, это снизит риск коротких замыканий и пожаров
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Общественной палате России и НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Соответствующее письмо инициаторы направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

На сегодняшний день управляющие компании проверяют системы электроснабжения дважды в год в подъездах многоквартирных домов. Однако, как поясняет глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева, за состояние сетей в квартире отвечают сами жильцы, уточняют "Известия".

В письме министру предлагают ввести не только обязательные проверки проводки, но и предусмотреть персональную ответственность для тех, кто будет их осуществлять. Инициативу назвали достойной внимания в комитете Госдумы. Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов отметил, что "граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах".

Тем временем директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая назвала идею практически невозможной из-за права россиян на частную собственность, в том числе на электросети и оборудование.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.11.2020 10:04
- гость -

Отличная идея! Мало у нас всяких жуликов ходит по квартирам, надо им еще один повод дать.

17.11.2020 10:08
- гость -

10:04
Именно! Корм нужно раздать всем близким по духу, россияне за всё уплатят.

17.11.2020 10:08
- гость -

Надеюсь оно же платное будет, а то как то не по нашему, не все же соки еще из народа выпили ...

17.11.2020 10:12
ПЕТР

Остап Бендер бы позавидовал бы...

17.11.2020 10:23
- гость -

люди наша вторая нефть (с)

17.11.2020 10:26
- гость -

обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах

и как они собираются её проверять если она в 90% скрытая, делать контрольное штробление стен что-ли...

17.11.2020 10:32
- гость -

10:26
- гость -
и как они собираются её проверять если она в 90% скрытая
---------
Дыа. По пять метров штробы на квартиру. Будут искать скрытые медно-алюминиевые скрутки. А вообще мне кажется, что у себя в Москвабаде они думают, что за МКАДом у всех ещё витой провод на стене.

17.11.2020 10:33
гость

НП ЖКХ "Контроль" лучше бы следили за УК. Итак обдирают людей по полной, при этом не выполняя своих обязательств. Так нет,еще вносят предложения, которые должны людей ободрать до остей. Ведь и так ясно, придет мужичок, выпишет обязаловку на замену проводки у "специализированных" предприятий, а за невыполнение - штраф.

17.11.2020 10:34
Чубайс

Раз в год по 1000р на проверку, не обеднеете.
Без выезда удаленно - 500 руб.

17.11.2020 10:38
- гость -

Ваня в нашей горсети с удовольствием потирает руки

17.11.2020 10:56
Гость

УК бы сначала с подъездов бы начали порядок наводить, а потом бы в квартиры ходить

17.11.2020 10:56
гость

и еще деньги собирать за это

17.11.2020 11:12
АБОРИГЕН

Это не ваше собачье дело, в каком состоянии проводка в моей квартире, потому что эта квартира МОЯ.

17.11.2020 11:19
- гость -

17.11.2020 11:12
АБОРИГЕН

Вот когда будешь жить в своем доме в чистом поле, с противопожарной полосой, будешь так заявлять.

17.11.2020 11:20
- гость -

11:12
АБОРИГЕН
эта квартира МОЯ.

правильно, ведь в собственность тебе её дал Борис Николаевич

17.11.2020 11:25
АБОРИГЕН

17.11.2020 11:19
- гость -
Нет, я это заявляю сейчас. С порога до свиданья.

17.11.2020 11:20
- гость -
Ни одной квартиры что у меня были, никто мне в собственность не давал. На свои покупал.

17.11.2020 11:33
- гость -

Попробовали бы вышеотписавшиеся комментаторы подобное сказать в любимых ими США , Англиях , Франциях , Германиях , Австриях , Швейцариях и прочих Европах - огребли бы по полной не только огромный штраф , но и тюремное заключение . Там , в свободных , демократических странах , это обязательная процедура ,и даже сделку по купле - продаже не оформят без акта проверки .Да что там , там даже стиральную машину нельзя поставить без разрешения . Но у нашего народа своё представление о демократии и свободе : законы как в Гуляй-поле и что бы все ему должны были . А мысль с проверками здравая , главное -как это правильно сделать .

17.11.2020 11:34
- гость -

11:33
- гость -
Да что там , там даже стиральную машину нельзя поставить без разрешения .
---------
А где можно почитать? Как гуглить?

17.11.2020 11:35
- гость -

17.11.2020 11:25
АБОРИГЕН
Твоя свобода кончается ровно там, где начинается моя. Если ты устроишь пожар и сожгёшь мою квартиру, то я лично тебе покажу, в каком месте у тебя твоя "свобода" и твоя "собственность". Ехай в лес и там наслаждайся "свободой" в берлоге с медведем. Там и электропроводка не понадобится.

17.11.2020 11:37
- гость -

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России оказались выше, чем в США и некоторых странах ЕС, в частности, Франции. Такие расчеты провело «Сообщество потребителей энергии» в попытке опровергнуть представленные Минэнерго в Госдуме данные о том, что стоимость электроэнергии для промышленности РФ ниже, чем в Европе. Как отмечают аналитики, российский бизнес, в отличие от других стран, платит за сниженные тарифы для населения, а также несет издержки из-за высокой стоимости капитала.

Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании). В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график). Но в среднем в ЕС электроэнергия для промышленности дороже — 9,7 цента за 1 кВт•ч. Конечные цены электроэнергии для населения за рубежом выше, чем для промышленности. В США в третьем квартале 2019 года население платило в среднем 13,25 цента за 1 кВт•ч с учетом налогов, в ЕС в первом полугодии — 24 цента.

17.11.2020 11:50
Дмитрий

Пусть с подъездными щитами разберутся, там ужас...

17.11.2020 11:51
- гость -

незачем всех под одну гребёнку!!!
достаточно проверить: неблагополучные семьи! одиноких пенсионеров! состоящих на учетах где угодно...
короче социально незащищённых...

17.11.2020 11:51
АБОРИГЕН

17.11.2020 11:33
- гость -
Чтобы кукарекать подобную чушь, начинать надо с другого. Для начала обеспечить верховенство закона и равенство перед ним, независимость судов и прочее. А так "на сухую" сравнивать путинскую РФ с развитыми демократиями, надо быть весьма не далёкого ума.

17.11.2020 11:35
- гость -
Твоя собственность - это твои проблемы. Не застраховал, значит дурак. Никакой проверяющий не имеет право переступать порог моей квартиры, только на том основании что вокруг живут параноики.

17.11.2020 12:00
- гость -

для 11:34
Правила установки стиральных машин ......
Не во всех домах и квартирах возможна установка стиральных машин , в некоторых устанавливать запрещено и рекомендовано пользоваться прачечными .

17.11.2020 12:01
- гость -

для 11:34
Правила установки стиральных машин ......
Не во всех домах и квартирах возможна установка стиральных машин , в некоторых устанавливать запрещено и рекомендовано пользоваться прачечными .

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