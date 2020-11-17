В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

В Общественной палате России и НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Соответствующее письмо инициаторы направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

На сегодняшний день управляющие компании проверяют системы электроснабжения дважды в год в подъездах многоквартирных домов. Однако, как поясняет глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева, за состояние сетей в квартире отвечают сами жильцы, уточняют "Известия".

В письме министру предлагают ввести не только обязательные проверки проводки, но и предусмотреть персональную ответственность для тех, кто будет их осуществлять. Инициативу назвали достойной внимания в комитете Госдумы. Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов отметил, что "граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах".

Тем временем директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая назвала идею практически невозможной из-за права россиян на частную собственность, в том числе на электросети и оборудование.