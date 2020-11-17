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Тело уроженца Алтайского края нашли на Курилах

, ИА "Амител"
Следователи пока не могут установить причину смерти
Курильск / Фото: курильск-адм.рф

Курильск / Фото: курильск-адм.рф

В городе Курильске Сахалинской области обнаружили тело 41-летнего уроженца Алтайского края. Мужчина пропал 8 ноября.

Как сообщают в областном СК, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не удалось. Тело направили для судебно-медицинского исследования. Идет проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" из-за исчезновения 17-летнего подростка. 9 ноября молодой человек ушел из дома в Завьялово на работу. С тех пор его местонахождение неизвестно.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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