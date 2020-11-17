Тело уроженца Алтайского края нашли на Курилах

В городе Курильске Сахалинской области обнаружили тело 41-летнего уроженца Алтайского края. Мужчина пропал 8 ноября.

Как сообщают в областном СК, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не удалось. Тело направили для судебно-медицинского исследования. Идет проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" из-за исчезновения 17-летнего подростка. 9 ноября молодой человек ушел из дома в Завьялово на работу. С тех пор его местонахождение неизвестно.