Алтайские синоптики предупреждают о приближении морозных ночей в регионе. Столбики термометров в темное время суток будут опускаться до -25 градусов.

Как сообщают в краевом Гидрометцентре, в ночь на среду, 18 ноября, в регионе будет -10...-15 градусов, местами до -20. В отдельных районах снег, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/c.

В ночь на четверг, 19 ноября, в Алтайском крае похолодает еще сильнее. По региону ожидается -13...-18 градусов, местами до -25. В отдельных районах также ожидается снег, а скорость и направление ветра не изменятся.

В Барнауле ночами ожидается от -13 до -17 градусов. В ночь на среду осадков не будет, а вот в ночь на четверг возможен небольшой снег.

В светлое время суток в ближайшие два дня на Алтае столбики термометров покажут от -10 до -16 градусов, в Барнауле – от -10 до -13.

Как ранее писал amic.ru, месячное количество снега в ноябре, по прогнозам синоптиков, будет больше нормы (19-69 мм).