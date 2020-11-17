Кадыров потребовал убрать изображения персонажей Marvel на детских площадках

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать изображения персонажей Marvel со стен детских площадок у строящихся многоквартирных домов и заменить их настоящими национальными героями.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" чеченский лидер рассказал, что в понедельник, 16 ноября, посетил с инспекцией новый жилой комплекс в городе Курчалой. Как показано на видео, на стене игрового центра Кадыров увидел изображения Тора и Капитана Америки и сразу же поручил чиновникам их убрать.

"Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои – в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих", – цитирует ТАСС главу Чечни.

Курчалой получил статус города в 2019 году. Его население составляет порядка 26 тысяч человек.