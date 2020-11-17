На прошлой неделе активисты бийского отделения партии "Справедливая Россия" запустили челлендж в соцсетях. На видеороликах люди с заклеенными скотчем ртами стоят перед "важными" дверьми города – аллюзия на то, что чтобы они не говорили, власть их не слышит. Цель акции - поменять порядок назначения главы города. Партийцы намерены добиваться, чтобы в Бийске мэра избирали путем всенародного голосования.

"Мы слышим бийчан, а они хотят сами участвовать в определении судьбы города! Когда выборы отменяли, людей никто не спросил. Мы считаем, что жители Бийска и других городов Алтайского края никак не меньше заслуживают того, чтобы им доверили самим выбирать градоначальников. По опросам, большинство бийчан выступают за возврат прямых выборов. Мы поддерживаем и готовы продвигать эту народную инициативу на местном, затем законодательном уровне! Работа предстоит большая, но мы уверены, что совместно у нас все получится", – приводит слова руководителя фракции СР в бийской думе, лидера местных эсеров Елены Речковой сайт реготделения.

Оставить свою подпись за возврат всенародных выборов главы города можно с 17 ноября в бийском офисе "Справедливой России" по адресу: улица Васильева, 35. В понедельник и пятницу с 10:00 до 13:00, во вторник, среду и четверг с 11:00 до 17:00, тел. (3854) 30-66-65, 8-902-999-91-97.

Также свое мнение можно выразить на пикетах, которые пройдут 21 ноября с 11:00 до 13:00 по нескольким адресам: улица Садовая, 210, парковка перед входом в ЦГБ; ул. В.Ленина, 252/1, рядом с автобусной остановкой "Дом Советов"; ул. Советская, 205/2, рядом с автобусной остановкой "Олимпиец"; пл. 9 Января, парковка и вход в парк "Площадь 9 Января"; ул. Декабристов, 14, парковка ТЦ "Мария-Ра".

Кроме того, будут организованы передвижные пункты приема подписей. "Если необходимо подъехать в коллективы, во двор, сообщите по указанным телефонам, и мы обязательно приедем к вам в назначенное место и время", — говорит Елена Речкова.