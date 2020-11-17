СК возбудил дело о халатности в отношении чиновников мэрии Рубцовска

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении чиновников мэрии Рубцовска из-за невыплаты заработной платы работникам городского автотранспортного предприятия.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, МУ ПАТП работало в Рубцовске с 2002 года. Из-за "ненадлежащего отношения" сотрудников горадминистрации предприятие задолжало по налогам около 12 миллионов рублей.

"По иску налоговой службы МУП признано банкротом и в отношении него судом введена процедура конкурсного производства, что повлекло полную невыплату заработной платы работникам предприятия в период с декабря 2019 по июль 2020 года на сумму более 5,7 млн рублей", – говорится в сообщении.

Теперь следователям предстоит дать оценку чиновникам рубцовской мэрии. Расследование продолжается.

Кроме того, алтайская прокуратура также взяла на контроль эту ситуацию. По информации ведомства, сейчас на постоянной основе оценивается деятельность конкурсного управляющего. Также прокуратура подает в суд иски о выплате долгов. 30 заявлений уже удовлетворено.

Отмечается, что за непредоставление сведений о наличии просроченной задолженности по зарплате в органы статистики к административной ответственности привлекли главного бухгалтера предприятия.