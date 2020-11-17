Таксист устроил ДТП и скрылся с места происшествия в Барнауле

В Барнауле таксист устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 13 ноября между домами № 24 и 30 по улице Сиреневой.

Видеозапись происшествия опубликовал Instagram-аккаунт Barnaul.insta. На кадрах видно, как Renault Logan светлого цвета с опознавательными знаками такси въехал в припаркованное авто. Вероятно, водитель не рассчитал маневр во время поворота. Виновника ДТП сейчас ищут.

Как ранее сообщил amic.ru, 16 ноября на трассе Барнаул – Ребриха произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, иномарку занесло на трассе, и она залетела под фуру. Легковой автомобиль выбросило в кювет. По словам очевидца, водитель машины не пострадал, но рядом с авто лежала пассажирка. Позднее стало известно, что женщина скончалась в больнице.