Таксист устроил ДТП и скрылся с места происшествия в Барнауле

В Барнауле таксист устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 13 ноября между домами № 24 и 30 по улице Сиреневой.
Видеозапись происшествия опубликовал Instagram-аккаунт Barnaul.insta. На кадрах видно, как Renault Logan светлого цвета с опознавательными знаками такси въехал в припаркованное авто. Вероятно, водитель не рассчитал маневр во время поворота. Виновника ДТП сейчас ищут.
Как ранее сообщил amic.ru, 16 ноября на трассе Барнаул – Ребриха произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, иномарку занесло на трассе, и она залетела под фуру. Легковой автомобиль выбросило в кювет. По словам очевидца, водитель машины не пострадал, но рядом с авто лежала пассажирка. Позднее стало известно, что женщина скончалась в больнице.
Комментарии
Там жоповозка припаркована не хорошо
Неудобно поворачивать
Таксиста не надо искать
Телефон терпилы?
Запретить пожизненно: таксистов, ДТП и места происшествия. Барнаул оставить.
1329 факт.
Ч.о запарковалось ближе чем в 5 метрах от перекрёстка, получило от такого же. Ну а если серьёзно - думаю повреждений ни у того ни у другого нет.
Может после этого водитель задумается, как нужно правильно парковать свой автомобиль!