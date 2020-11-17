Россияне назвали здоровье и хорошую медицину основным признаком качественной жизни

Жители России считают основным признаком качественной жизни крепкое здоровье и хорошую медицину. Это следует из результатов опроса, который совместно провели "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие".

Как пишет РБК, такой критерий назвали 70,4% респондентов. По мнению более 40%, ключевым признаком также является высокий уровень доходов, а почти для 32% опрошенных главным стало наличие собственного жилья.

Также важное место занимает возможность путешествовать по стране и за границей – 18%. Еще свыше 17% выбрали наличие социальной поддержки от государства. Также к признакам качественной жизни респонденты отнесли интересную работу (почти 15%), возможность иметь пассивный доход (4,4%) и наличие автомобиля (4,2%).

Более половины опрошенных заявили, что качество жизни их полностью или скорее устраивает. Единственной возрастной группой, которая оказалась недовольна уровнем своего существования (более 51%), оказались люди в возрасте от 50 до 59 лет.

Что касается регионального разреза, то чаще всех недовольство уровнем своей жизни выражали жители Дальнего Востока (53,8%), Сибири (50,4%) и юга страны (50,3%). Больше всех качеством жизни оказались довольны в Москве – почти 70% опрошенных.