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Списать все долги. Что дает признание себя банкротом и чем это грозит

, ИА "Амител"
Рассказываем о плюсах и минусах становления финансово несостоятельным
Фото: Олег Харсеев / 'КоммерсантЪ'

Фото: Олег Харсеев / "КоммерсантЪ"

Количество решений судов о признании граждан банкротами резко выросло в первой половине 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Так, за первый квартал число несостоятельных физлиц увеличилось сразу на 45,3%. Финансовые убытки у людей есть, и они значительные. Даже несмотря на все предпринимаемые меры, в экономике наблюдается спад. Оказавшись в затруднительной финансовой ситуации, важно не терять самообладания, использовать актуальные методы борьбы с долгами. Рассказываем о некоторых из них.

Финансовая несостоятельность, или банкротство

Граждане и предприятия могут воспользоваться услугами реструктуризации долгов в банках, продать или сдать в залог имущество, представляющее минимальную ценность, а если эти методы недоступны, обратиться в суд для признания банкротства.

Это может сделать каждый гражданин и юридические лица. Такое право гарантировано законом "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ. Официальный статус банкротства позволяет минимизировать убытки при ликвидации предприятий и может помочь забыть о неоплаченных счетах, векселях, квитанциях по займам в банках или у частных лиц. Полезные статьи по списанию долгов через банкротство физлица помогут разобраться, принять решение, если финансовая ситуация не из лучших.

В чем преимущества статуса банкрота

Преимуществом в случае признания банкротства становится, прежде всего, то, что все долги, сроки погашения которых пропущены, продлеваются и даже прощаются.

Банкротство можно оформить только через суд, а упрощенная процедура позволяет признать себя несостоятельным, если уже есть предписания суда по изъятию имущества. Для этого не нужно в отдельном порядке обращаться куда бы то ни было, кроме МФЦ. 

Какие недостатки статуса банкрота

Процедура банкротства призвана защищать интересы всех участников финансовых взаимоотношений. Недостатков, соответственно, она не должна иметь. Но их нет с юридической точки зрения. На практике банкротство может стать причиной запрета на выезд за границу. Нельзя брать кредиты. Действительным статус будет пять лет.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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