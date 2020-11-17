Стало известно, какое блюдо барнаульцы заказывают чаще всего

Бургеры, закуски из картофеля и супы вошли в тройку блюд, которые россияне чаще всего заказывали с июля по сентябрь в приложении "Яндекс.Еда", пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование.

За счет большого числа заказов в McDonalds и Burger King лидерство заняли бургеры. При этом почти в 40% заказов с бургером идет картошка. Чаще всего пользователи предпочитают картофель-фри: этот вариант в 2,5 раза популярнее картошки по-деревенски. Тройку лидеров замкнули супы: самыми популярными здесь оказались борщ, том ям и фо.

Также в топ-10 вошли закуски из курицы, салаты, десерты, роллы из лепешки, роллы и суши, пицца, шаурма. Из прохладительных напитков самый большой спрос наблюдается на колу, молочные коктейли и морсы, а кофе оказался намного популярнее, чем чай.

При этом отмечается, что во многих городах нашлись такие блюда, которые не обязательно входят в топ-10, но пользуются гораздо большим спросом, чем в среднем по стране. Так, в Барнауле и Томске, на удивление аналитиков, большой популярностью пользуются манты. А в Новосибирске и Иркутске горожане любят позы – традиционное бурятское и монгольское блюдо.