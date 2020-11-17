Песков ответил на вопрос журналистов об иске Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать подачу к нему иска от Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за высказываний о связях с ЦРУ.

"Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня", – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что 16 ноября Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Иск занесен в базу Пресненского районного суда Москвы. В графе "категория дела" значится: "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам".

Сам оппозиционер ранее объяснял причину желания подать иск. Навального задело обвинение в работу на ЦРУ США.