Песков ответил на вопрос журналистов об иске Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать подачу к нему иска от Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за высказываний о связях с ЦРУ.
"Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня", – цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, что 16 ноября Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Иск занесен в базу Пресненского районного суда Москвы. В графе "категория дела" значится: "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам".
Сам оппозиционер ранее объяснял причину желания подать иск. Навального задело обвинение в работу на ЦРУ США.
Комментарии
Судя по фото он говорит - "Да нам параллельно".
Письков отказался потому, что мозгов нет, чтобы что-нибудь прокомментировать, только часы взяточные носить за 32 млн, и врать, что жена подарила. Одно слово, говорящая голова без мозга.
17.11.2020 18:52
- гость -
если ты подарок жены расцениваешь как взятку, мож тебе врачу показаться, психиатору...