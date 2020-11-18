Жители Алтайского края опасаются резкого увеличения платы за электричество в 2021 году. Правительство России предложило ввести единый тариф на передачу электроэнергии для нескольких регионов, включая Алтайский край и Республику Алтай. В результате на одной из территорий цена может снизиться на 40%, а на другой – увеличиться на 2-4%. Эксперты говорят, что это грозит социальным протестом в тех субъектах, где ресурс подорожает. Государство без труда могло бы самостоятельно помочь экономически отсталым регионам, считают специалисты, а не "залазить в карман" жителям.

Нас вынуждают помогать

В желании кабмина уравнять тариф для жителей двух Алтаев многие эксперты ничего хорошего не видят. В частности, президент общественной организации потребителей коммунальных ресурсов и услуг "Краевая ассоциация жилищного самоуправления" Дмитрий Косов считает, что инициатива властей выглядит неоднозначно.

"Решение правительства носит спорный характер и продиктовано прежде всего желанием помочь одним субъектам за счет других", – полагает Косов. По его мнению, парадокс заключается в том, что слабые регионы со временем способны перехватить лидерство в этой паре, а условно сильные – оттолкнуть от себя инвесторов и, соответственно, лишиться денег и перспектив.

"Это все из серии разделяй и властвуй, – говорит барнаульский общественник, председатель правления ТСЖ "Красноармейский, 53" Константин Емешин. – С одной стороны, есть небогатый малочисленный регион, жители которого потребляют незначительный объем электроэнергии (Республика Алтай, – прим. авт.). С другой – более богатый сосед, где тарифы ниже, а людей живет значительно больше. Как поступить? Самый легкий путь – помочь слабому за счет сильного".

При этом эксперты полагают, что это помогает убить нескольких зайцев. Так, депутат краевого Заксобрания Людмила Суслова уверена, что суть задумки кабмина – и помочь, и деньги из федерального бюджета не потратить. "Здесь обиден сам факт, что "недостатки" ликвидируют с помощью соседней территории, а не изыскивают какие-то альтернативные пути. Понятно, что население без особого восторга отнесется к тому, что их буквально вынуждают помогать", – считает она и напоминает, что постоянное повышение тарифов ЖКХ у людей вызывает негативную реакцию. Так, только электроэнергия в Алтайском крае вырастет в цене второй раз за полгода. Вначале – с 1 июля 2020-го, и вот теперь, судя по всему, – с 1 января 2021-го.

С 1 июля 2020 года электроэнергия в Алтайском крае подорожала в среднем на 16-20 копеек за 1 кВт⋅час. Тариф для городского населения с электроплитами составил 3,5 руб./кВт⋅час, для сельского населения – 3,36 руб./кВт⋅час.

Много шума из ничего?

Жители Алтайского края переживают, что цена на электричество подскочит в разы. "Звонят и спрашивают: "Правда, что за свет начнем платить с Нового года в два раза больше?" – рассказывает Людмила Суслова. И подчеркивает: люди не верят, что тариф повысят на символическую величину.

Дмитрий Косов уверяет, что на самом деле стоимость электричества в Алтайском крае вырастет всего на 2% (то есть на несколько десятков рублей в месяц). Это даже ниже, чем официальная инфляция (по итогам года ожидается 4,5%, – прим. авт.), подчеркивает эксперт. Получается, новые суммы в квитанциях жителей края будут мало отличаться от нынешних.

Например, семья потребляет в месяц 200 кВт и платит сейчас 700 рублей. После увеличения тарифа стоимость поднимется до 720 рублей.

Для жителей сельской местности в Алтайском крае тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт⋅час до 3,43 рубля за кВт⋅час. Поэтому та реакция, которая сейчас встречается в СМИ, неверная, убежден Косов: "Вот если бы подняли, скажем, на 10% – это был бы другой разговор. А так, получается, больше шума из ничего".

В том, что грядущее повышение на 2-3% для жителей Алтайского края пройдет практически незамеченным, уверен и Константин Емешин. Однако само отношение к людям, чье мнение фактически даже не спрашивали (а можно было бы устроить хотя бы опрос в Сети), вызывает недоумение, говорит председатель ТСЖ.

Емешин считает, что в основе нынешнего предложения правительства лежит старый принцип советской "уравниловки", когда возникающие проблемы государство решало за счет того, что перекладывало ответственность на кого-то другого. Собеседник вспоминает: аналогичная ситуация с тарифами была в Барнауле несколько лет назад. Правда, тогда речь шла не об электроэнергии, а о тепле.

"Поселок Южный топился за счет кочегарок, это выходило намного дороже, чем от ТЭЦ. По факту город доплачивал людям разницу, субсидировал их. Через какое-то время власти установили единый тариф на тепло. В итоге жители Южного сейчас платят меньше, по сути, за счет всех остальных барнаульцев", – объяснил председатель ТСЖ.

До 2019 года жители поселка Южного платили за отопление больше, чем остальные барнаульцы, так как ресурс получали от котельных. У них стоимость производства тепловой энергии дороже, чем у ТЭЦ. В среднем переплата составляла около 40% за 1 Гкал, или дополнительно 1000 рублей в месяц. В ноябре 2018 года ситуация изменилась: СГК стала единой теплоснабжающей организацией для города, и цена на тепло для всех барнаульцев тоже стала единой. Это произошло после того, как в Барнауле изменили схему теплоснабжения.

Долой дискриминацию

Для Алтайского края никаких плюсов введение новых тарифов на электроэнергию не сулит. А вот для Республики Алтай решение дает несколько преимуществ, считает Людмила Суслова.

"Для развития республики это огромный плюс. Возможно, новый импульс получит развитие промышленности. Не удивлюсь, что часть бизнеса из края перерегистрируется в соседний регион", – рассуждает народный избранник.

Отчасти разделяют это мнение и представители федеральной власти, но за одним исключением: в правительстве не считают, что сильный регион от такого объединения ослабнет. "Объединение двух географически близких территорий – это еще и способ повышения инвестиционной привлекательности регионов с низким уровнем экономического развития", – считает вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее руководство "Россетей" отмечало, что тарифы на услуги по передаче электрической энергии могут различаться у соседних территорий в несколько раз. "Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электроэнергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ", – заявляли в компании.

Примером такой диспропорции стали Тува и Иркутская область. Их также планируют объединить в одну пару, как и два Алтая. Это приведет к снижению цен в Туве сразу на 85% при росте для Приангарья на 4%. По мнению властей, решение обеспечит создание условий для равномерного распределения по регионам "энергоемких инвестиционных проектов".

Среди других регионов, где в 2021 году планируют установить единый тариф на передачу электроэнергии, – Калмыкия и Ростовская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

Осадочек останется

В Республике Алтай уже подсчитали возможную выгоду от нововведения правительства. Жители региона станут платить меньше за электроэнергию на 25%: то есть цена снизится с 3,92 рубля за кВт⋅час до 2,94 рубля за кВт⋅час.

Высокая стоимость электроэнергии в Горном Алтае объясняется тем, что в республике слабо развита собственная энергетика. Проблему можно было решить за счет строительства Катунской ГЭС еще в 1980 годы, но проект забраковали.

Окончательное решение по поводу новых тарифов остается за губернаторами – Олегом Хорохординым и Виктором Томенко. Напомним, Хорохордин в период своей предвыборной кампании в 2019 году обещал решить проблемы с высокими ценами на электричество.

То, что документ все-таки будет утвержден, никто из опрошенных amic.ru экспертов не сомневается. Более того, они уверены, что в любом случае нам нужно ждать повышения тарифов.

"Так или иначе, в ближайшие годы тарифы будут только расти. Осложняет ситуацию и то, что у нас так и не введены соцнормы на потребление электричества, – полагает Дмитрий Косов. – Правительство несколько раз переносило начало реформы, в конце концов отдав все на откуп региональным властям. После того как норма стала носить рекомендательный характер, большинство регионов РФ решили не проводить эксперимент".

С начала 2020 года потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири снизилось на 0,9% относительно января – октября 2019 года. При этом выработка за тот же период снизилась на 0,6%. В энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай выработка снизилась на 8,5%.