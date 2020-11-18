Якутскую неплательщицу по алиментам поймали в Алтайском крае

Жительницу Якутии задержали в Алтайском крае. 46-летнюю женщину из Мирнинского района разыскивали по всей стране.

Ранее в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Однако женщина скрылась, и ее объявили в федеральный розыск. Задержать беглянку удалось в Алтайском крае, где она пряталась у своего нового сожителя.

Дальнейшую судьбу женщины, а также размер долга пресс-служба МВД по Республике Саха не уточняет.

Ранее amic.ru писал о жительнице Барнаула, которая задолжала сыну по алиментам 800 тысяч рублей. Суд назначил женщине полгода исправительных работ.