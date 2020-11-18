Чистый воздух дома и на работе. Где в Барнауле купить бактерицидный рециркулятор

Бактерицидные рециркуляторы надежно обеззараживают воздух от вирусов и бактерий, делая его безопасным для сотрудников и клиентов, и отвечают всем требованиям Роспотребнадзора. Это удобная и безопасная замена кварцеванию.

Аппарат универсален и может быть установлен как дома, так и в офисе, в административном здании или магазине, в ресторане или на производстве. Главное преимущество рециркуляторов в том, что их можно использовать в присутствии людей. В чем же отличие от обычного кварца?

безопасное обеззараживание без озона;

высокая производительность;

простота в использовании и установке;

соответствие СанПиН;

эффективность в любом помещении.

В Барнауле надежные и эффективные обеззараживатели воздуха продают в компании "Глобалтэк". Здесь представлен модельный ряд рециркуляторов Vakio ReFlash для разных помещений. В комплекте можно приобрести передвижную платформу за 2 700 рублей.

Рециркулятор ReFlash Home

Производительность – 60 куб.м;

эффективен до 30 кв.м;

одна УФ-лампа.

Цена: 10 900 рублей.

Рециркулятор ReFlash 60

Производительность – 60 куб.м;

эффективен до 30 кв.м;

две УФ-лампы.

Цена: 14 900 рублей.

Рециркулятор ReFlash 120

Производительность – 120 куб.м;

эффективен до 60 кв м;

четыре УФ-лампы.

Цена: 19 900 рублей.

"Глобалтэк"

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