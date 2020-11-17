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Новости

Такой день. Новый адрес "Посуда Центра" и таксист, получивший по лицу

, ИА "Амител"
Главные события Алтайского края за 17 ноября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 ноября. Без коронавируса.

Магазин "Посуда Центр", на месте которого откроется ковидный госпиталь, переехал в соседнее здание – ТЦ "Геомаркет". Там он займет первый этаж, рядом с входом с проспекта Ленина. Открытие магазина намечено на 26 ноября.

Пассажирка такси в Барнауле ударила по лицу водителя, который отказался везти ее без защитной маски. Кроме того, женщина пообещала водителю "проблемы".

В Камне-на-Оби пожарные спасли шестерых человек из горящей пятиэтажки. Еще 50 жильцов выбрались на воздух самостоятельно.

В Первомайском районе Алтайского края правоохранители задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Мужчина спилил 16 сосен, нанеся тем самым ущерб на сумму примерно 750 тысяч рублей.

Солист российской поп-группы "Челси", уроженец Барнаула Арсений Бородин рассказал, почему стал алкоголиком. Музыкант поделился личной историей борьбы с зависимостью, а также дал советы тем, кто сам хочет выбраться из непростой ситуации.

Неоднократно судимого барнаульца наказали за оскорбление полицейского, который приехал по вызову соседей о нарушении тишины. Теперь ближайший год и восемь месяцев грубиян проведет в колонии.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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