До -19 градусов похолодает в Алтайском крае 18 ноября

Осадки в виде снега и сильные морозы ожидаются в Алтайском крае в среду, 18 ноября, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, утром будет изморозь, на дорогах – гололедица. Днем столбики термометров опустятся до -9...-14 градусов, местами похолодает до -19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле также будет холодно – от −10 до −12 градусов. Преимущественно без осадков. Как и в целом по региону, утром местами изморозь, на дорогах будет скользко. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.