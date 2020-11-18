В алтайском Минздраве рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19

Минздрав Алтайского края разработал памятку для жителей региона, которые контактировали с заразившимися коронавирусом людьми.

В небольшой инфографике ведомство дает рекомендации по уборке дома и профилактическому лечению, а также указывает номера телефонов кол-центров для оформления больничного.

Так, в случае контакта с больным рекомендуется провести дома генеральную уборку с обработкой поверхностей, дверных ручек, выключателей, бытовой техники и прочего, используя дезинфицирующие средства.

Кроме того, в течение трех недель следует принимать "Уминефовир" и "Гриппферон", а также мыть руки с мылом, регулярно измерять температуру и полоскать нос и горло растворами морской соли.