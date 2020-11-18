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Новости

В алтайском Минздраве рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19

, ИА "Амител"
Информацию ведомство оформило в виде инфографики

Минздрав Алтайского края разработал памятку для жителей региона, которые контактировали с заразившимися коронавирусом людьми.

В небольшой инфографике ведомство дает рекомендации по уборке дома и профилактическому лечению, а также указывает номера телефонов кол-центров для оформления больничного.

Так, в случае контакта с больным рекомендуется провести дома генеральную уборку с обработкой поверхностей, дверных ручек, выключателей, бытовой техники и прочего, используя дезинфицирующие средства.

Кроме того, в течение трех недель следует принимать "Уминефовир" и "Гриппферон", а также мыть руки с мылом, регулярно измерять температуру и полоскать нос и горло растворами морской соли.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.11.2020 08:04
Скопье

Мне не нужен ваш листок нетрудоспособности, мне не нужны ваши фуфломицины, мне вообще от вас ничего уже не нужно, можете больше не имитировать видимость полезной деятеьности

18.11.2020 08:07
- гость -

А Арбидол зачем? Чтобы наши олигархи стали богаче?
Напомню, несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности. Его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа.
Упомянут также в перечне противовирусных средств для лечения гриппа Международным обществом по гриппу и другим ОРВИ (isirv-AVG) с указанием на то, что его клиническая эффективность не установлена
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы об эффективности препарата против коронавируса

18.11.2020 08:09
- гость -

шла "вторая волна".....Спасибо что покойникам памятку на ногу не навязываете крепить.

18.11.2020 08:13
- гость -

Что то не вяжется... Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и не глотать всякие лекарства не проконсультировавшись с врачом, а минздрав пишет - профилактическое лечение три недели... А если контакт с заболевшим был, но контактер не заразился, так зачем три недели травить организм разной химией??? Чтобы снизить иммунитет и тогда уже точно заболеть???

18.11.2020 08:14
- гость -

Умифеновир, это тот же Арбидол, препарат из списка фуфломицинов, который помогает только от тяжести денег в карманах.

18.11.2020 08:21
- гость -

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и не глотать всякие лекарства не проконсультировавшись с врачом

А вам лекарства глотать и не предлагают. Арбидол, Гриппферон это не лекарства. Такие препараты бездоказательно рекламируются, в частности, для применения при простуде и гриппе. ВОЗ подчёркивает, что не существует ни качественных клинических исследований эффективности, ни систематизированных наблюдений местного применения интерферонов при гриппе.

18.11.2020 08:48
Фумломицины

Покупайте, наивные, арбидол (умифеновир) и гриппферон. Поскольку лечебные свойства не доказаны, то и, надеюсь, вреда не будет. У-ха-ха.
Про карманы олигархов верно выше написали.

18.11.2020 08:51
-меcный-

Опять самоизоляция? А Где самосредства на саможрать и самооплачивать счета и самокредиты самобрать? Самонакоплений ни у нет, несчего было самонакапливать!

18.11.2020 09:00
- гость -


18.11.2020 08:14
- гость -

Умифеновир, это тот же Арбидол, препарат из списка фуфломицинов, который помогает только от тяжести денег в карманах.

Ну арбидол хотя бы безопасен, и стоит подешевле. А умифеновир ещё и опасен.

18.11.2020 09:36
- гость -

Больничный по карантину? Да ладно! Тут и с положительным мазком еще дозвониться надо до поликлиники!

18.11.2020 09:41
- гость -

18.11.2020 08:14
- гость -
Умифеновир, это тот же Арбидол, препарат из списка фуфломицинов, который помогает только от тяжести денег в карманах.

Любые противовирусные - это фуфломицины. От любых вирусов нет никаких лекарств. А некоторые остаются в организме на всю жизнь (вирус герпеса). Читайте мат. часть. Действие противовирусных основано на поднятии иммунитета и эффекта плацебо.

18.11.2020 09:48
болевший

Особенно понравилось про продление самоизоляции до полного выздоровления: больничный на 14 дней , а потом до полного выздоровления?
Если так, то почему мне закрыли больничный при наличии температуры, флюрка (3раз)показала, что уже не двухсторонняя, а очаговая пневмония. Доктор увидела снимок и от радости аж подпрыгнула: "У вас пошел обратный процесс, можно больничный закрывать" Так у меня температура и еще пневмония. Ответ: Так бывает. Спрашиваю: Раньше лечили до полного выздоровления, а сейчас заканчивают лечить при начале выздоровления. Ответа не последовало.
Что касается лекарств, доктор выписывала лекарство и говорила: В аптеках его нет, но может вам повезет найдете. А если не найду? Доктор пожимает плечами. Лечился одним средством: Господи, помоги.
Сейчас на работе с ежедневной температурой 37гр., самочувствие не очень, а что с легкими понятия не имею.
Как страшно жить! Так только в нашей "великой стране" или везде?

18.11.2020 09:56
- гость -

Действие противовирусных основано на поднятии иммунитета

Та же ерунда - "поднятие иммунитета".

18.11.2020 09:57
гость

Минздрав в очередной раз по полной программе облажался !

18.11.2020 09:58
- гость -

а где про древесный гриб?!)

18.11.2020 10:00
Злая гостья

Списки контактных не составляются уже давно - РПН не выносит уже постановления. И мазки контактным не берутся по постановлению главного санитарного врача (от 13.11.2020г. № 35). Минздрав что-то не в теме.

18.11.2020 10:02
- гость -

А что делать тем, у кого был выявлен COVID-19? Пролечился дома. Никто не проверяет, заразен ли теперь, можно ли контактировать с другими? Звонить куда либо бесполезно, ходить в поликлинику тоже, там тебя еще и облают. Может кто подскажет номер волшебного телефона, по которому у переболевшего и имеющего по первому мазку положительный результат, придут и возьмут мазок повторно?

18.11.2020 10:06
- гость -

Врачи думаю, что лечат, учителя - что учат, чиновники - что руководят. Так и живем))))

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