В алтайском Минздраве рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19

Минздрав Алтайского края разработал памятку для жителей региона, которые контактировали с заразившимися коронавирусом людьми.
В небольшой инфографике ведомство дает рекомендации по уборке дома и профилактическому лечению, а также указывает номера телефонов кол-центров для оформления больничного.
Так, в случае контакта с больным рекомендуется провести дома генеральную уборку с обработкой поверхностей, дверных ручек, выключателей, бытовой техники и прочего, используя дезинфицирующие средства.
Кроме того, в течение трех недель следует принимать "Уминефовир" и "Гриппферон", а также мыть руки с мылом, регулярно измерять температуру и полоскать нос и горло растворами морской соли.
Комментарии
Мне не нужен ваш листок нетрудоспособности, мне не нужны ваши фуфломицины, мне вообще от вас ничего уже не нужно, можете больше не имитировать видимость полезной деятеьности
А Арбидол зачем? Чтобы наши олигархи стали богаче?
Напомню, несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности. Его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа.
Упомянут также в перечне противовирусных средств для лечения гриппа Международным обществом по гриппу и другим ОРВИ (isirv-AVG) с указанием на то, что его клиническая эффективность не установлена
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы об эффективности препарата против коронавируса
шла "вторая волна".....Спасибо что покойникам памятку на ногу не навязываете крепить.
Что то не вяжется... Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и не глотать всякие лекарства не проконсультировавшись с врачом, а минздрав пишет - профилактическое лечение три недели... А если контакт с заболевшим был, но контактер не заразился, так зачем три недели травить организм разной химией??? Чтобы снизить иммунитет и тогда уже точно заболеть???
Умифеновир, это тот же Арбидол, препарат из списка фуфломицинов, который помогает только от тяжести денег в карманах.
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и не глотать всякие лекарства не проконсультировавшись с врачом
А вам лекарства глотать и не предлагают. Арбидол, Гриппферон это не лекарства. Такие препараты бездоказательно рекламируются, в частности, для применения при простуде и гриппе. ВОЗ подчёркивает, что не существует ни качественных клинических исследований эффективности, ни систематизированных наблюдений местного применения интерферонов при гриппе.
Покупайте, наивные, арбидол (умифеновир) и гриппферон. Поскольку лечебные свойства не доказаны, то и, надеюсь, вреда не будет. У-ха-ха.
Про карманы олигархов верно выше написали.
Опять самоизоляция? А Где самосредства на саможрать и самооплачивать счета и самокредиты самобрать? Самонакоплений ни у нет, несчего было самонакапливать!
18.11.2020 08:14
- гость -
Умифеновир, это тот же Арбидол, препарат из списка фуфломицинов, который помогает только от тяжести денег в карманах.
Ну арбидол хотя бы безопасен, и стоит подешевле. А умифеновир ещё и опасен.
Больничный по карантину? Да ладно! Тут и с положительным мазком еще дозвониться надо до поликлиники!
18.11.2020 08:14
- гость -
Умифеновир, это тот же Арбидол, препарат из списка фуфломицинов, который помогает только от тяжести денег в карманах.
Любые противовирусные - это фуфломицины. От любых вирусов нет никаких лекарств. А некоторые остаются в организме на всю жизнь (вирус герпеса). Читайте мат. часть. Действие противовирусных основано на поднятии иммунитета и эффекта плацебо.
Особенно понравилось про продление самоизоляции до полного выздоровления: больничный на 14 дней , а потом до полного выздоровления?
Если так, то почему мне закрыли больничный при наличии температуры, флюрка (3раз)показала, что уже не двухсторонняя, а очаговая пневмония. Доктор увидела снимок и от радости аж подпрыгнула: "У вас пошел обратный процесс, можно больничный закрывать" Так у меня температура и еще пневмония. Ответ: Так бывает. Спрашиваю: Раньше лечили до полного выздоровления, а сейчас заканчивают лечить при начале выздоровления. Ответа не последовало.
Что касается лекарств, доктор выписывала лекарство и говорила: В аптеках его нет, но может вам повезет найдете. А если не найду? Доктор пожимает плечами. Лечился одним средством: Господи, помоги.
Сейчас на работе с ежедневной температурой 37гр., самочувствие не очень, а что с легкими понятия не имею.
Как страшно жить! Так только в нашей "великой стране" или везде?
Действие противовирусных основано на поднятии иммунитета
Та же ерунда - "поднятие иммунитета".
Минздрав в очередной раз по полной программе облажался !
а где про древесный гриб?!)
Списки контактных не составляются уже давно - РПН не выносит уже постановления. И мазки контактным не берутся по постановлению главного санитарного врача (от 13.11.2020г. № 35). Минздрав что-то не в теме.
А что делать тем, у кого был выявлен COVID-19? Пролечился дома. Никто не проверяет, заразен ли теперь, можно ли контактировать с другими? Звонить куда либо бесполезно, ходить в поликлинику тоже, там тебя еще и облают. Может кто подскажет номер волшебного телефона, по которому у переболевшего и имеющего по первому мазку положительный результат, придут и возьмут мазок повторно?
Врачи думаю, что лечат, учителя - что учат, чиновники - что руководят. Так и живем))))