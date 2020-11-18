Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

Наиболее необычное свойство коронавируса в том, что в нем объединились особенности, которые свойственны целому ряду вирусов, заявил в интервью "Ленте.ру" заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

Например, потеря обоняния наблюдается не только при COVID-19. Ее можно назвать симптомом как минимум еще 20 вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы, утверждает эксперт.

По его словам, синдромом диссеминированного свертывания крови, помимо коронавируса, встречается при Крымской геморрагической лихорадке и лихорадке Денге, а дизрегуляция иммунной системы – при геморрагической лихорадке Эбола.

Ранее amic.ru писал, что научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев назвал категории людей, которые меньше всего подвержены риску заболевания коронавирусом в тяжелой форме.