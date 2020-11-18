В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину вновь избираться президентом

Сенатор Андрей Клишас вместе с депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой внесли в Госдуму законопроект, который позволяет действующему главе государства претендовать еще на два президентских срока.

Как пишет РИА Новости, документ разработали во исполнение принятых поправок в Конституцию. По словам Клишаса, в законопроекте указано, что главой страны не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий должность на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок". При этом данное положение не применимо к президенту, который занимал должность во время вступления в силу поправок к Конституции.

Кроме того, законопроект вносит изменения в требования к кандидатам. У них не должно быть действующего или законченного иностранного гражданства, кандидаты должны проживать в России не менее 25 лет.