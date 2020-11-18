В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину вновь избираться президентом

Сенатор Андрей Клишас вместе с депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой внесли в Госдуму законопроект, который позволяет действующему главе государства претендовать еще на два президентских срока.
Как пишет РИА Новости, документ разработали во исполнение принятых поправок в Конституцию. По словам Клишаса, в законопроекте указано, что главой страны не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий должность на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок". При этом данное положение не применимо к президенту, который занимал должность во время вступления в силу поправок к Конституции.
Кроме того, законопроект вносит изменения в требования к кандидатам. У них не должно быть действующего или законченного иностранного гражданства, кандидаты должны проживать в России не менее 25 лет.
Комментарии
Да не надо говорить что эти импотенты могут что там вносить. Все что они делают, лишь исполняют что им говорит Путин фактически на прямую. Они конечно холуи и подхалимы, но вылезать из своих вонючих углов с подобными "законопроектами" по собственной инициативе никогда не будут.
Да ладно) Поднять пенсионный возраст до 85 лет и все вопросы решены. Байден, Трамп....
Как неожиданно...
Ну вот и вторая попавка вылезла, сначала Неприкосновенность и пожизненое кресло в Кремле, а теперь пожизненый президент, а то хрюкали про границы, защиту животных, и тд
Подождите, все же уже было решено обнулением и изменением в конституции, что он вновь избирается. Теперь он просто будет назначен и это назовут избранием?
прожив 25 лет в россии?
да так скоро у нас негр будет президентом